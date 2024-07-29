В России замечен огромный внедорожник Haval H5

Как предполагает редакция Quto, встреченный нами экземпляр выставлен для показа дилерам марки, так как продажи новинки должны стартовать до конца этого года. Торговать такими машинами будет отдельная дилерская сеть Haval Pro, где уже представлены приключенческие кроссоверы Haval H3.

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Несмотря на одинаковую колёсную базу, равную 3140 мм, внедорожник оказался заметно короче исходного пикапа — его длина равна 5190 мм против 5641 мм. По предварительным данным, российская версия модели будет оснащаться 2,0-литровым турбированным двигателем отдачей 249 сил.

«Фишкой» модели является вместимость багажного отсека со сложенными креслами второго ряда: ёмкость «трюма» достигает 2116 литров, а глубина — 1965 миллиметров! В него входит сразу 27 чемоданов. Кроме того, Haval H5 имеет 37 отсеков для хранения вещей по всему салону.

Между тем, в РФ замечены первые экземпляры нового Haval F7: в ближайшее время на российском рынке стартуют продажи новой генерации популярного кроссовера.