В России продают редчайший внедорожник Lamborghini за 48 миллионов рублей

Всего итальянская компания построили около 300 подобных автомобилей, которые оборудовали несколькими вариантами двигателей V12. Причем представленный образец относится к прощальной серии, которую выпустили тиражом в 60 экземпляров. Пробег редчайшего внедорожника немного превышает 16 тысяч километров.

© Motor.ru

Lamborghini LM002 выпускали с 1986 по 1993 годы. Для брутального внедорожника инженеры разработали несколько двигателей V12. В данном случае автомобиль оснащен 4,8-литровым мотором, отдача которого составляет 332 лошадиные силы. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая трансмиссия.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Судя по опубликованным фотографиям, внедорожник обут в резину Pirelli Scorpion Zero. Кроме того, на кожухе запасного колеса присутствует надпись LM/American, которая говорит о том, что данная модель относится к прощальной серии LM002, которую выпустили тиражом всего 60 экземпляров для американского рынка.

Никакой дополнительной информации о внедорожнике продавец не сообщает. Приобрести под заказ редчайший Lamborghini с пробегом 16 645 километров можно за 48 миллионов рублей.

В конце июня в России появился в продаже другой уникальный Lamborghini. 30-летний суперкар Diablo с небольшим пробегом оценили в 34 миллиона рублей.