Mercedes-Benz готовит к дебюту обновленный GLS: кроссовер проехался на камеру

Ожидается, что посвежевший SUV немецкой марки будет представлен весной следующего года, а до дилеров на европейском рынке такая модель доберётся во второй половине 2025-го.

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История большого кроссовера Mercedes-Benz началась в 2006 году, изначально он продавался под именем GL. Название сменили на GLS в ходе обновления второго поколения в 2015 году. Модель актуального третьего поколения дебютировала весной 2019-го, а первый рестайлинг пережила весной 2023 года. Сейчас немецкая компания занимается разработкой ещё раз обновлённого SUV.

Пока что производитель продолжает серию летних испытаний будущей новинки: прототип попался в объективы фотошпионов на дорогах общего пользования в южной части Европы. Свежими снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. У автомобиля на фото с помощью маскировочной плёнки «спрятаны» детали оформления передней части и кормы.

Ожидается, что в ходе очередного обновления большой кроссовер получит пересмотренные передний и задний бамперы, а также иную головную оптику и другие фонари с новой графикой. Вероятно, подкорректированный декор приблизит внешность Mercedes-Benz GLS к актуальному фирменному стилю немецкой марки. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть посвежевший кроссовер.

Интерьер обновлённого Mercedes-Benz GLS фотошпионам снять пока не удалось. Предположительно этот автомобиль будет оснащён новой информационно-развлекательной системой с огромным сенсорным экраном: вероятно, речь идёт о трёх визуально объединённых дисплеях – виртуальной приборке, центральном тачскрине мультимедиа и экране для переднего пассажира. Скорее всего, модели расширят список водительских помощников.

По предварительным данным, в моторной линейке изменений не будет, разве что «начинку» слегка модернизируют ради снижения уровня выбросов. Напомним, сейчас все варианты у GLS являются мягкогибридными: в девятиступенчатый автомат интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор c отдачей в 20-22 л.с. (200-250 Нм) в зависимости от модификации. Все версии имеют систему полного привода 4Matic.

Актуальная базовая бензиновая версия GLS 450 оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем, его отдача равна 381 л.с. (500 Нм). У GLS 580 под капотом 4,0-литровый V8 мощностью 517 л.с. (730 Нм). Младшее дизельное исполнение GLS 350 d снабдили 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем, отдача которого равна 313 л.с. (650 Нм), а у варианта GLS 450 d мощность дизеля составляет 367 л.с. (750 Нм).

Ожидается, что посвежевший Mercedes-Benz GLS дебютирует весной следующего года, а до дилеров на европейском рынке такая модель доберётся во второй половине 2025-го. Цены станут известны позже.