В Россию привезли экстремальную Toyota Hilux последнего поколения

В России продают пикап Toyota Hilux GR Sport за 7 миллионов рублей. Экстремальную версию модели, представленную в начале прошлого года, привез по схеме параллельного импорта один из крупных российских дилеров. На европейском рынке автомобиль продается около года. Ознакомиться с единственным доступным предложением можно на популярных классифайдах.

© Motor.ru

Отечественный дилер привез в страну полноприводный Toyota Hilux GR Sport, оборудованный 2,8-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 200 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает шестидиапазонным «автомат».

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

От стандартного пикапа экстремальная версия отличается черной радиаторной решеткой с массивной надписью Toyota, иными бамперами, а также 17-дюймовыми колесными дисками с внедорожными покрышками и спортивными сиденьями в салоне.

В начале февраля стали известны подробные характеристики гибридного пикапа Toyota Hilux. Кроме того, компания назвала официальные цены на бензоэлектрическую модель.