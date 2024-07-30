Volkswagen и Rivian готовятся заключить сделку века

Федеральное антимонопольное ведомство Германии сегодня дало добро на создание совместного предприятия Volkswagen и Rivian, анонсированного 25 июня. Сделка, оцениваемая в 5 млрд долларов, должна вывести концерн Volkswagen из кризиса, связанного с затянувшейся разработкой собственной интегрированной операционной системы следующего поколения.

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Кризис в цифровом подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему для всех марок концерна Volkswagen, стал для руководства концерна головной болью похлеще дизельгейта. Дизельгейт в своё время успешно залили деньгами (десятками миллиардов долларов), а вот в IT-секторе дела обстоят немного сложнее и требуют не только больших денег, но и высшего уровня проектного управления. Менеджеры Volkswagen с управлением не справились, работа в Cariad застопорилась и на несколько лет задержала выход на рынок новых платформ концерна Volkswagen и запланированных на них моделей. Из-за этого концерну пришлось продлевать жизненный цикл старых платформ и искать решения проблемы с программным обеспечением на стороне.

В привязке к китайскому рынку Volkswagen сделал ставку на электрическую/электронную архитектуру (E/E Architecture), разработанную компанией Xpeng: будущие модели Volkswagen для китайского рынка, независимо от платформы, будут переведены на эту архитектуру.

В свою очередь глобальные модели Volkswagen, если всё пойдёт по плану, получат E/E Architecture, разработанную Volkswagen в рамках равнодолевого совместного предприятия с американской компанией Rivian — руководство концерна Volkswagen считает, что компетенций у Rivian в IT-сфере более чем достаточно.

О планах создать совместное предприятие Volkswagen и Rivian объявили 25 июня, и вот чуть более чем через месяц Федеральное антимонопольное ведомство Германии дало на это дело добро — фантастическая скорость с учётом того, что о медлительности немецкой бюрократии ходят легенды. Впрочем, надо понимать, что Volkswagen — один из крупнейших работодателей Германии, и его проблемы — это проблемы национального масштаба, а времени на раскачку в данном случае нет: уже к концу года Volkswagen должен перечислить американскому партнёру миллиард долларов, а общий объём инвестиций с немецкой стороны должен к 2026 году составить 5 млрд долларов, из них 2 млрд пойдут, собственно, на создание СП, а 3 млрд получит Rivian.

Официального названия СП Volkswagen и Rivian пока не имеет, да и фронт работы пока очерчен лишь в общих чертах. Концептуально у сделки два временных плана: ближний и дальний. Дальний план — основной: он подразумевает разработку общей для партнёров E/E Architecture нового поколения для так называемых программно определяемых автомобилей, которые обозначаются общепринятой в западном автопроме аббревиатурой SDV (Software Defined Vehicle). Формат SDV подразумевает, что ценность автомобиля определяет в основном софт, а не железо, и с помощью софта можно продлить жизнь железа и повысить его потребительскую ценность.

Ближний план сделки пока обозначен как факультативный: после получения первого денежного транша Rivian даст Volkswagen доступ к своей текущей E/E Architecture, и Volkswagen попробует «прикрутить» её к своим моделям. Получится или нет, пока неизвестно.

Компании Rivian эта сделка интересна в первую очередь с финансовой точки зрения: миллиарды Volkswagen должны залатать финансовую дыру Rivian, которая никак не хочет уменьшаться. Чистый убыток Rivian по итогам первого квартала 2024 года достиг 1,446 млрд долларов против 1,349 млрд долларов в первом квартале прошлого года. Убыток Rivian объясняется сложностями с масштабированием производства и большими затратами на разработку новых платформ и моделей.

На данный момент известно, что сделка Volkswagen и Rivian не затронет внедорожный проект Scout немецкого концерна, потому что главным подрядчиком в этом проекте уже выбрана австрийская компания Magna Steyr. С учётом того, что Scout предназначен для североамериканского рынка, было бы логично и удобно использовать наработки Rivian, но поезд, как говорится, уже ушёл — вряд ли Magna Steyr добровольно откажется от контракта.