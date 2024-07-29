Уникальные суперкары Vector представлены на торгах RM Sotheby's

С 15 по 17 августа в американском Монтерее будут проходить торги аукциона RM Sotheby's. Среди лотов представлена коллекция из восьми суперкаров, выпущенных в период с 1985 по 1996 годы. Четыре из них — автомобили американского бренда Vector, занимавшегося производством машин всего четыре года — с 1989 по 1993. Эксперты уверены, что общая стоимость только этих четырёх автомобилей может составить 4,6 миллиона долларов.

© Quto.ru

Бренд Vector был основан Джеральдом Вигертом — ветераном автомобильной промышленности, имевшим опыт работы в Chrysler Group, General Motors и Ford Motor Company. Он задумал сделать свои машины полноценными конкурентами европейских суперкаров Ferrari и Lamborghini, для чего в 1971 году создал Vehicle Design Force. Производительность компании была так высока, что за четыре года производства суперкаров было представлено немалое число моделей. По популярности они не обошли ни Ferrari, ни Lamborghini, но по стоимости — вполне. Причина очевидна — их редкость.

Vector M12 1996 года выпуска имеет семилитровый V12 от Lamborghini. Менее чем за пять секунд он набирает 100 километров в час. Эта модель была выпущена в количестве 17 экземпляров, причём три из них считались прототипами. Пробег представленной на аукционе машины составляет всего 10 тысяч километров. Оценивается экспертами в 400–600 тысяч долларов.

© Зак Брель / RM Sotheby's

© Зак Брель / RM Sotheby's

© Робин Адамс / RM Sotheby's

Vector W8 Twin Turbo 1991 года был произведён в таком же количестве. Его стоимость может составить до миллиона долларов. Он имеет шестилитровый V8 с наддувом мощностью 600 лошадиных сил. Максимальная скорость превышает 320 километров в час.

Ещё два суперкара — это прототипы купе и родстера Avtech WX-3, собранные в 1993 году. Родстер имеет алюминиевый шестилитровый турбомотор V8 мощностью 625 лошадиных сил. К рекламной компании автомобиля был привлечён один из лучших теннисистов мира — легендарный Андре Агасси. У купе семилитровый V8 с наддувом мощностью 1000 лошадиных сил. Машины оценивают в 1,5 миллиона долларов каждую. Купе до 2019 года принадлежало самому Джерри Вигерту.