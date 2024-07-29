Новая технология Samsung: электромобили зарядятся за минуты

Компания Samsung приступила к производству твердотельных батарей, которые предлагают прорывные характеристики для будущего автомобилестроения. На мероприятии SNE Battery Day в Сеуле было объявлено, что первые партии этих инновационных батарей уже отправлены заказчикам для окончательных тестов. Эти батареи выделяются своей уникальной способностью быстро заряжаться, высокой энергоемкостью и повышенной безопасностью, сообщает SPEEDME.RU.

Первоначально они будут устанавливаться на эксклюзивные модели автомобилей, способные проехать более 1000 километров на одной зарядке и зарядиться на мощности свыше 400 кВт всего за 9 минут. Это позволит водителям восстановить значительную часть заряда во время коротких остановок. Помимо высокой производственной стоимости, которая в настоящее время ограничивает масштаб производства и доступность для более широкого круга потребителей, эти батареи обещают стать камнем преткновения в индустрии.

Компании Toyota и Samsung планируют начать их массовое производство в 2027 году, причем первыми новую технологию получат автомобили Lexus. Ключевое преимущество твердотельных батарей Samsung — их потенциал длительной службы, который может достигать 20 лет без значительной потери емкости. Это открывает перспективы их использования не только в автомобилях, но и как часть энергетической инфраструктуры после окончания срока службы в автомобиле.

Samsung также продолжает разрабатывать другие технологии, такие как батареи LFP, которые не содержат кобальт, и методы сухого нанесения электродов, подчеркивая свою приверженность инновациям в области аккумуляторных технологий.