В российскую полицию поступили «распиленные» Lada Granta Kub

Портал V1.RU поделился фотографией «бюджетника» с композитной задней частью кузова, удлинённой колёсной базой и высотой потолка 1,32 метра. Новый спецтранспорт сделан на базе обычного седана Lada Granta в Нижнем Новгороде на заводе «Промтех». У исходника оставляют переднюю часть, а корму переделывают под нужды заказчика, добавляя третий ряд сидений и пневмоподвеску.

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Главное управление МВД России по Волгоградской области подтвердило, что Lada Granta Kub начали поступать в полк патрульно-постовой службы. Особо подчёркивается, что такая машина комфортнее исходника, что важно для экипажа, который проводит внутри сутки напролёт. Цену глубоко модернизированной версии в пресс-службе не уточнили.

В момент дебюта в ноябре 2022 года версия Kub стоила 1 749 000 рублей. Исходный седан Lada Granta с кондиционером стоит 992 тысячи рублей: почти в 1,8 раза меньше. Судя по открытым данным, для нужд полиции закупили фургончики с базовым 8-клапанным двигателем, хотя разработчики могут взять за основу 16-клапанный вариант.

Есть у «Промтеха» более вместительный и дорогой фургон Largus Kub за 2 649 000 рублей, однако такие машины в свободную продажу ещё не поступили. Силовые структуры редко закупают нерядовые автомобили для обычных патрулей: в большинстве случаев спецтранспорт достаётся «нишевым» службам — например, кинологам или экспертам-криминалистам.