Porsche Cayenne с мотором V8 готов удивить жизненным циклом

Третье поколение Porsche Cayenne не станет жертвой электрификации, так как планы оказались несопоставимы с действительностью, поэтому в компании приняли решение о модернизации флагманского кроссовера.

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Нынешний "Кайен" появился в 2017 году, в прошлом году дебютировал рестайлинговый вариант. Следующий этап модернизации запланирован под занавес "двадцатых", что буквально означает - Cayenne с улучшенными бензиновыми моторами и гибридными системами будет продаваться до 2035 года. Может, жизнь модели с ДВС продлится и дальше, если власти Евросоюза падут под давлением промышленников, в один голос говорящих, что цели по электрификации слишком амбициозны.

При этом компания не ставит на паузу проект по электрическому Porsche Cayenne, который в настоящее время проходит тестовые испытания.