Китайского наследника ГАЗ-69 родом из 1960-х выставили на продажу

Китайского наследника ГАЗ-69 родом из 1960-х оценили в рублях. В Москве выставили на продажу BAW 212, выпущенный в 2023 году. В нашу страну импортировали спецверсию Sniper с усиленной подвеской, неразрезным мостом спереди и расширенной колеей. Геометрическая проходимость на уровне: дорожный просвет 245 миллиметров, углы въезда/съезда равны 47/35 градусам соответственно. Импортный аналог УАЗ «Хантер» обойдётся в 2 990 000 рублей.

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BAW 212 — фактический наследник ГАЗ-69 и УАЗ-469, ведь исходную модель разработали, опираясь на советские инженерные решения. Бензиновый двигатель от «двадцать первой» «Волги» продержался на конвейере в Китае почти четыре десятилетия! Исходная конструкция неизменна: мосты, рама, архаичный армейский кузов и кондовый салон.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

По агрегатам 212 Sniper современнее УАЗа: теперь под капотом бензиновый турбомотор Mitsubishi объёмом 2,4 литра (211 сил, 320 Нм), тяга передаётся через 6-ступенчатую «механику», полный привод типа part-time с понижающей передачей. Из опций — радиоприёмник, усилитель руля, противотуманки, кондиционер и антиблокировочная система тормозов.

Китайский вездеход гораздо дороже ульяновского «Хантера»: за «прошлогоднюю» машину хотят выручить без малого три миллиона рублей. Для сравнения «экспедиционный» отечественный внедорожник со всеми опциями стоит 1 880 000 рублей, а базовую версию можно взять за 1 460 000 рублей.