Nissan подтвердил скорый дебют новых Patrol и Murano

В финансовом отчёте японской компании засветился слайд презентации, на котором изображены четыре затемнённых силуэта вседорожников. Две модели очень похожи: это новые Armada и Patrol, ещё один кроссовер — будущий Murano, а паркетник в дальней части журналистам идентифицировать не удалось. Рамный флагман Nissan лишится мотора V8 и дебютирует в марте 2025 года: к концу японского финансового года.

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«Глобальный» Nissan Patrol покажут через год после дебюта премиум-аналога — Infiniti QX80. А вот Armada для Северной Америки могут рассекретить раньше — до конца 2024 года. Актуальный внедорожник с 5,6-литровым атмосферным V8 продержался на конвейере почти 15 лет, так что интерес к преемнику высок.

Главным техническим апгрейдом станет переход на «битурбошестёрку» объёмом 3,5 литра. Силовой агрегат разовьёт около 457 лошадиных сил и 698 Нм крутящего момента, а пару ему составит 9-ступенчатый автомат. Переход на V6 позволит снизить расход топлива на 12 процентов. Даунсайзинг ждёт и Murano: у него вместо двигателя V6 3.5 появится «турбочетвёрка».

Для россиян новинки Nissan по-своему интересны, ведь автомобили с китайского завода Dongfeng могут появиться в нашей стране по официальным каналам. Со временем в Поднебесной могут локализовать и пока неизвестный кроссовер, и Murano. Дела в КНР у японской марки идут неважно: два завода пришлось закрыть из-за снижения спроса.