Названа стоимость нового внедорожника Haval в России

Российским дилерам стали поступать китайские внедорожники Haval H9 второго поколения. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей дилерского сообщества.

По данным издания, старт продаж запланирован на 9 августа. Внедорожник будет доступен к покупке в четырех комплектациях. Стартовая стоимость равняется 4,3 млн рублей. В других комплектациях ценник составит 4,6 млн, 4,9 млн и 5,3 млн рублей.

Автомобиль будет доступен в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 на 184 л.с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатым «автоматом».

Передняя подвеска автомобиля — независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля — 4950 мм, колесная база - 2850 мм. Среди опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

До этого Haval показал новый кроссовер для российского рынка F7.