В России могут появиться квоты на продажу бензина

В Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. Согласно инициативе, этот механизм позволит обеспечить топливом стратегически важные отрасли экономики страны. С таким обращением к вице-премьеру РФ Александру Новаку обратился зампред ГД Борис Чернышов, пишут «Известия».

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В целях стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом предлагаю рассмотреть возможность введения механизма квотирования торговли этими видами топлива на внутреннем рынке, — сказано в письме.



Вице-спикер Госдумы отметил, что для ежеквартальной разработки квот необходимо создать правительственную комиссию. Ее члены должны руководствоваться потребностями рынка и ключевых отраслей. Чернышов также предложил штрафовать нефтяные компании, которые не будут выполнять установленные меры.