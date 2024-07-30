Прикоснитесь к европейской культуре 60-х с этим стильным британским родстером

На выставке «Спутник» будет представлен классический европейский родстер MGB.

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Любители классических редких автомобилей смогут прикоснуться к истории на выставке «Спутник», которая пройдет в Калуге уже совсем скоро, 3 августа. На мероприятии будет представлено множество культовых и редких автомобилей производства АВТОВАЗа, на что намекает само название выставки. Однако посетят мероприятие и зарубежные экземпляры. Например, стильный европейский родстер MGB. Марка MG (Morris Garage) сегодня возродилась под флагом Китая, но когда-то она была известна как производитель легких родстеров.

Одним из самых известных стал MGB. Модель дебютировала в сентябре 1962 года на Лондонском автосалоне. Машина была выполнена в духе прежних моделей фирмы – компактный двухместный родстер классической компоновки. Этот прекрасный автомобиль продавался в течение двух десятилетий на всех континентах, и в итоге стал самым популярным классическим спортивным автомобилем в мире.

На выставке будет представлена машина 1975 года выпуска, привезенная из США в 2007 году. Каждая линия этого автомобиля пропитана духом Европы 60-х и отражает культуру тех лет. Прикоснуться к истории и воочию увидеть эту красоту вы сможете уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. Помимо выставки автомобилей вас ждет развлекательная программа, конкурсы и активности с достойными призами! С 10:00 до 17:30, вход – свободный!