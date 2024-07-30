Стало известно, когда и как сильно подорожают автомобили Lada

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей Lada. С 14 августа АвтоВАЗ повысит цены на все модели, кроме Lada Vesta и Largus, сообщает Журнал Авто.ру. По информации сайта, самая доступная Granta подорожает на 15,5 тысячи рублей, универсал Granta Cross Quest — на 46,5 тысячи, а цена Lada Niva Travel увеличится на 41,5 тысячи рублей. Стоимость Vesta останется без изменений, а вот Largus даже слегка подешевеет — на 3,5 тысячи рублей.

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Седаны и лифтбеки Lada Granta подорожают на 15,5−16,5 тысячи рублей, в результате чего самая доступная Гранта в комплектации Classic'24 будет стоить от 926 500 рублей, а в исполнении Comfort'24 Plus с автоматической коробкой передач — от 1 294 500 рублей. Оспортивленная Granta Sportline «потяжелеет» на 21,5 тысячи рублей, до 1 297 500 рублей за седан и 1 337 500 рублей за лифтбек. Ну, а Granta Cross Quest после подорожания будет стоить 1 193 500 рублей.

Также повышение цен затронет Lada Niva Travel, которая с 14 августа подорожает с нынешних 1 269 000 рублей до 1 310 500 рублей. Зато Niva Legend в начальной комплектации Classic'24 по-прежнему будет стоить 981 тысячу.

Что касается Lada Vesta, то цены на эту модель скорректировали ранее в этом месяце: тогда подорожали Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross из-за того, что лишились комплектаций 2023 года. После этого стоимость Vesta SW формально выросла с 1 639 900 до 1 643 900 рублей, кросс-седан подорожал на 12 тысяч рублей, до 1 745 900 рублей, как и Cross-универсал, который с того момента стоит от 1 865 900 рублей. Цены на базовые исполнения остались на прежнем уровне.

Тогда же Веста лишилась боковых подушек безопасности в версиях Techno и Sportline, в результате чего они подешевели на 15−20 тысяч рублей в зависимости от типа кузова.