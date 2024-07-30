Renault досрочно попрощалась с успешным фургоном на платформе B0. В отставку неожиданно отправлена модель Express, хотя первое полугодие «каблучок» завершил с рекордным результатом продаж 42 тысячи единиц. Под маркой Renault эти компактвэны и фургончики дебютировали весной 2021 года, то есть жизненный цикл был далёк от завершения. Однако из-за несоответствия правилам безопасности GSR2 дни Renault Express оказались сочтены.

Основой Renault Express послужил Dacia Dokker образца 2012 года, то есть французская марка убирает с европейского рынка последнюю модель на платформе B0. Клиенты ценили «каблучки» за простоту и низкую цену от 16,8 тысячи евро, но по критериям активной безопасности Express безнадёжно устарел.

Правила GSR2 (Global Safety Regulation) подразумевают, что все новые автомобили в Европе должны оснащаться системами распознавания дорожных знаков, пешеходов и велосипедистов, адаптивным круиз-контролем с функцией автоторможения, а также ассистентом слежения за состоянием водителя. Renault Express со всеми этими функциями был бы сравним по цене с Kangoo (от 21,2 тысячи евро), поэтому отставка закономерна.

На африканском заводе Renault старый Express заменит кросс-универсал Dacia Jogger. При этом румынская марка возвращаться в сегмент коммерческих автомобилей не намерена, то есть самым доступным «каблучком» останется Renault Kangoo.