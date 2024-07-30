«Автодор» признал дефицит АЗС на платниках

«Автодор» признал дефицит заправок на платных трассах в РФ. В госкомпании отметили, что с началом туристического сезона трафик на скоростных магистралях значительно вырос, однако водители вынуждены проводить колоссальное количество времени в очередях на заправках.

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В ряде случаев время ожидания превышает несколько часов, и в итоге автомобилисты, которые планируют сэкономить время в пути и платят за проезд, вынуждены простаивать.

Хуже всего складывается ситуация с заправочными станциями на М-12 «Восток» в сторону Казани, где из-за очереди к АЗС в Нижегородской области регулярно образуются пробки. Похожая ситуация складывается и на М-11 «Нева».

В «Автодоре», который отвечает за обслуживание российских платников, проблему признают, но поясняют, что бизнес не хочет строить заправочные комплексы — это оказалось слишком дорого и невыгодно.

Отчасти на решение повлиял законопроект, разработанный Минтрансом РФ в начале 2024 года. Он подразумевает, что любые объекты дорожного сервиса, в том числе АЗС, могут строиться только в составе многофункциональных зон. Относится это правило ко всем дорогам первой категории, в том числе М-11, М-12 и ЦКАД.