В России резко выросли траты на госзакупки запчастей

Траты на госзакупки запчастей выросли на 38% в РФ. В период с января по июнь 2024 года сумма закупок автомобильных запчастей бюджетными организациями и госкомпаниями выросла на 38% по сравнению с I полугодием 2023-го, до 24,1 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Контур.Закупки».

Отмечается, что количество завершённых тендеров практически не изменилось и составило 11,1 тыс. процедур. Однако, по словам эксперта сервиса Василия Данильчика, общие траты выросли значительно.

Так, госкомпании потратили на запчасти для автомобилей на 55% больше, чем годом ранее — 20,5 млрд рублей на 6,4 тысячах тендеров. Остальные траты из бюджета пришлись на бюджетные организации.

«Общая сумма закупок на автозапчасти выросла из-за подорожания иностранных комплектующих. Запчасти ввозят параллельным импортом. Такая логистика увеличивает затраты на их доставку до российского поставщика. Дополнительно на увеличение суммы повлиял выросший курс доллара и евро. При этом у многих отечественных поставщиков и производств есть дефицит кадров. В гонке за сотрудниками работодатели увеличивают заработную плату и, как следствие, увеличивается цена конечного товара, в данном случае автозапчастей», — отметил Данильчик.



Сообщается, что увеличение затрат на покупку комплектующих на машины для чиновников наблюдается второй год подряд. Если в 2021 году объём госзакупок составлял 62,7 млрд рублей, то к 2022-му он сократился на 53%, до 29,2 млрд рублей. В первую очередь из-за того, что часть данных о закупках для госкомпаний перестала публиковаться в открытом доступе. Годом позднее общая сумма сократилась до 27,3 млрд рублей на фоне продолжающегося роста цен на запчасти.