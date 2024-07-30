В Китае начались продажи кроссовера Jetour X70 Plus

Появились новости о новом китайском кроссовере, который будет продаваться в РФ. Продажи Jetour X70 Plus версии 2025 года стартовали в Поднебесной. До России этот кроссовер доберётся к ноябрю, но называться у нас он будет Soueast S07. Цены начинаются с отметки 111,9 тысяч юаней, это около 1,32 млн рублей. Автомобиль изменился внешне.

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Решётка радиатора стала больше, оптика разместилась на двух ярусах. Основные блоки фар заняли место в бампере, а ходовые огни расположились выше, в стиле моделей Li Auto.

Внутри изменения не значительные. Так, до 12,3 дюймов увеличились мониторы, предыдущие составляли 10,25 дюйма. Физических кнопок стало ещё меньше.

В Китае кроссовер продаётся в версиях с 5- или 7-местным салоном. Габариты автомобиля составляют 4749 мм в длину, 1900 мм в ширину, 1720 мм в высоту, с колёсной базой 2745 мм.

В движение автомобиль приводится 1,5-литровым турбированным ДВС. Один вариант отдаёт 156 л.с., он работает в паре с 6-ступенчатым «роботом». Второй двигатель выдаёт 184 л.с. и работает вместе с 7-ступенчатым «роботом».

В Китае автомобиль предлагается в шести комплектациях. Базовая стоимость двигателя с 6-ступенчатой коробкой составляет 111 900 юаней (1,32 млн рублей). А версия с 7-ступчатым «роботом» стартует с отметки 114 900 юаней (1,35 млн рублей). В базовое оснащение входят фронтальные подушки безопасности, светодиодная оптика, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, задние парктроники, круиз-контроль, панорамная крыша с люком, кондиционер и аудиосистема с 6 динамиками.

Топовая семиместная версия предлагается за 140 900 юаней (1,66 млн рублей). В максимальной комплектации автомобиль получил 20-дюймовые диски, «умных» электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль, восемь аудиодинамиков и систему Sony, климат-контроль с ионизатором. В Китае он получил комплекс автономного вождения уровня L2.

Обновлённый Jetour X70 Plus был анонсирован для российского рынка весной 2024 года. Тогда планировалось, что автомобиль появится в начале 2025 года. Но летом стало известно, что премьера состоится раньше — уже в ноябре этого года. А продавать его будут под маркой Soueast и с индексом S07. В России S07 будет представлен только с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 л на 197 л.с. в переднеприводном и полноприводном исполнении.