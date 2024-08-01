"Автодор" пообещал запустить к концу года участок трассы М-12 в трех регионах

Новый участок трассы М-12 "Восток" протяженностью 275 км будет открыт в конце года. Он пройдет через три региона - Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Об этом говорится в Telegram-канале ГК "Автодор".

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Отмечается, что дорога на всем протяжении будет без светофоров и пересечений в одном уровне.

На большей части отрезка магистрали уже уложен асфальт, идет установка освещения и ограждений. На искусственных сооружениях завершается или уже завершена надвижка пролетных строений.

М-12 - один из самых масштабных проектов дорожной инфраструктуры в России. В конце 2023 года трасса соединила Москву и Казань, планируется, что в дальнейшем она войдёт в состав маршрута «Россия» протяжённостью 12 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Владивостока.