Названа стоимость содержания седана «Москвич 6»

За пять лет владения седана «Москвич 6» собственники машины потратят на обслуживание почти 2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, стоимость владения «Москвич 6» за 1 км составляет 25,55 рублей. В месяц эта сумма составляет 31,9 тыс. рублей, а в год — 383,3 тыс. рублей, за пять лет — 1,9 млн рублей. Стоимость автомобиля «Москвич 6» в исследуемой комплектации Business составляет 2,4 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. километров в год.

В настоящее время «Москвич 6» предлагается покупателям в трех комплектациях, «Комфорт», «Бизнес» и «Техно». В базовой версии он снабжен 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерами заднего вида, бесключевым доступом. У машины в комплектации «Бизнес» есть электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов. В комплектацию «Техно» входят приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в багажнике, мониторинг слепых зон.

Для «Москвича 6» доступно два двигателя — турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с., работающий в паре с вариатором, а также агрегат мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.