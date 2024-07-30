Названа самая продаваемая в мире марка автомобилей

Toyota продолжает оставаться самым продаваемым брендом автомобилей. Японский концерн за первое полугодие 2024 года реализовал 5,16 млн автомобилей по всему миру. Таким образом, Toyota сохраняет за собой первое место по мировым продажам пятый год подряд. Тем не менее, продажи марки упали на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Результаты учитывают продажи автомобилей Toyota, малолитражных моделей Daihatsu и грузовиков Hino.

© Quto.ru

Мировое производство Toyota упало на 9,8%. А продажи внутри страны просели на 32% до 823 595 автомобилей. Статистику подпортил бренд Daihatsu, который вынужден был свернуть производство после того, как выяснилось, что данные тестов на безопасность были сфальсифицированы. С декабря прошлого года по май этого года автомобили Daihatsu не выпускались, соответственно, продаж почти не было.

В течение полугодия Toyota также приостановила часть внутреннего производства, признав, что проводила испытания автомобилей не в соответствии с требованиями правительства. Кроме того, на продажи повлиял недавний отзыв популярного гибридного автомобиля Prius.

Несмотря на проблемы, зарубежные продажи выросли на 3,1% 4,34 млн автомобилей. Особенно активно автомобили Toyota распродаются в Северной Америке и Европе. При этом японская марка испытывает трудности в Китае, где продажи брендов Toyota и Lexus упали на 10,8%. Ценовая конкуренция усиливается, а местные автопроизводители расширяют линейку доступных электромобилей.

Вторую строчку по мировым продажам занимает Volkswagen, который за полгода реализовал 4,35 млн машин. Продажи немецкого концерна тоже просели, в прошлом году за тот же период он продал чуть больше — 4,37 млн автомобилей.