В России почти в два раза выросла выдача автокредитов

Россияне взяли рекордное количество автокредитов. Пресс-служба Национального бюро кредитных историй на основании данных кредиторов, которые передают сведения в бюро, сообщила о рекордном количестве автокредитов, выданных в первом полугодии 2024 года.

Общий объём средств, выданных в первом полугодии 2024 года, — 1,14 триллиона рублей. За этот же период прошлого года общая сумма автокредитов составила 532,6 миллиарда рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет рекордный рост показателей с эффектом низкой базы, связанной с дефицитом новых машин в начале 2023 года. Увеличились поставки — выросла выдача автокредитов. Также на активное оформление автокредитов влияет рост ставок и удорожание самих кредитов.

Больше всего автокредитами пользуются жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края. В первом полугодии в столичном регионе было выдано автокредитов на 163,94 миллиарда рублей. В Санкт-Петербурге — чуть меньше 56 миллиардов, в Татарстане — чуть больше 51 миллиарда, а в Краснодарском крае — чуть больше 50 миллиардов рублей.

Самые высокие показатели роста объемов выданных автокредитов зафиксированы в Ростовской области (на 206,1%), в Чувашии (на 159,5%), в Воронежской области (на 143,7%).