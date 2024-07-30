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Аналитик чуть не разбился, тестируя Tesla

Финансовый аналитик компании Truist Securities Уильям Стайн прислушался к совету главы Tesla Илона Маска о том, что инвесторам необходимо поэкспериментировать с функцией Full Self-Driving (FSD), то есть «полностью автономный автопилот», чтобы «понять компанию». Однако эксперту едва удалось избежать аварии во время тестирования данной системы, сообщает Fox Business.

Аналитик чуть не разбился, тестируя Tesla по совету Илона Маска
© Инвест-Форсайт

Уильям Стайн рассказал в своей записке для инвесторов, что совершил тест-драйв Tesla Model Y в пригороде Нью-Йорка, и ему пришлось взять управление на себя несколько раз, в том числе чтобы избежать аварии, когда автомобиль перед ним замешкался на повороте.

«Model Y разогналась на перекрестке, а машина перед нами только частично завершила поворот направо, — написал аналитик. — Мое быстрое вмешательство было абсолютно необходимо, чтобы избежать неминуемой аварии».

Также аналитику пришлось взять управление на себя, когда полицейский жестами велел ему остановиться, чтобы пропустить похоронную процессию. Кроме того, Model Y в какой-то момент перестроилась на другую полосу на участке дороги, где это запрещено.

При этом Стайн отметил, что FSD хорошо адаптировался к различным непредвиденным дорожным условиям (например, к выбоинам и большому потоку транспорта) и система работала лучше, чем во время предыдущего испытания в апреле.

Автоновости
Tesla
Антон Денисов