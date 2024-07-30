Аналитик чуть не разбился, тестируя Tesla по совету Илона Маска

Финансовый аналитик компании Truist Securities Уильям Стайн прислушался к совету главы Tesla Илона Маска о том, что инвесторам необходимо поэкспериментировать с функцией Full Self-Driving (FSD), то есть «полностью автономный автопилот», чтобы «понять компанию». Однако эксперту едва удалось избежать аварии во время тестирования данной системы, сообщает Fox Business.

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Уильям Стайн рассказал в своей записке для инвесторов, что совершил тест-драйв Tesla Model Y в пригороде Нью-Йорка, и ему пришлось взять управление на себя несколько раз, в том числе чтобы избежать аварии, когда автомобиль перед ним замешкался на повороте.

«Model Y разогналась на перекрестке, а машина перед нами только частично завершила поворот направо, — написал аналитик. — Мое быстрое вмешательство было абсолютно необходимо, чтобы избежать неминуемой аварии».



Также аналитику пришлось взять управление на себя, когда полицейский жестами велел ему остановиться, чтобы пропустить похоронную процессию. Кроме того, Model Y в какой-то момент перестроилась на другую полосу на участке дороги, где это запрещено.

При этом Стайн отметил, что FSD хорошо адаптировался к различным непредвиденным дорожным условиям (например, к выбоинам и большому потоку транспорта) и система работала лучше, чем во время предыдущего испытания в апреле.