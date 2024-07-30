Руководитель Ferrari чуть не стал жертвой мошенников

Один из руководителей Ferrari чуть не стал жертвой крупного мошенничества. Об этом сообщает Bloomberg.

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Злоумышленник от лица генерального директором Ferrari отправил сообщения, в которых была просьба о помощи. Они содержали фотографию профиля Бенедетто Виньи, стоящего на фоне эмблемы Ferrari.

По данным агентства, в одном из сообщений было написано следующее: «Привет, ты слышал о крупном приобретении, которое мы планируем? Мне может понадобиться твоя помощь». Мошенник продолжил: «Будьте готовы подписать соглашение о неразглашении, которое наш юрист вышлет вам как можно скорее». Сообщение заканчивалось словами: «Регулятор рынка Италии и Миланская фондовая биржа уже проинформированы. Соблюдайте максимальную осторожность». После этого руководителю позвонили по телефону.

Злоумышленникам удалось воспроизвести голос Виньи. Они попросили руководителя провести операцию по валютному хеджированию. Однако после проверочного вопроса о некой книге мошенник закончил разговор.

Ранее сообщалось, что, согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», в России заработал механизм, который предусматривает возмещение украденных мошенниками денег.