Редкий французский родстер Delahaye 135M оценили в 3 миллиона долларов

С аукциона продадут один из самых красивых автомобилей в стиле ар-деко. Речь идет о родстер Delahaye 135M Torpedo с кузовом Figoni et Falaschi, выпущенном в 1938 году и прошедшим через две скрупулёзные реставрации. По подсчетам аукционистов, сумма сделки может составить 2−3 миллиона долларов, или 172,9−259,3 миллиона рублей.

© Motor.ru

Автомобильный музей Петерсена собирается выставить на торги аукционного дома Gooding & Company удивительный экспонат — родстер Delahaye 135M Torpedo 1938 года. Его называют одним из самых красивых автомобилей в стиле ар-деко. Дебютировал 135M на Парижском автосалоне 1936 года и сразу же привлек вниманием публики соблазнительными формами, созданными в ателье Figoni et Falaschi. Уже потом такой дизайн назвали French Curves, и со временем он стал мировым феноменом.

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

Считается, что Delahaye выпустила лишь 11 экземпляров 135M Torpedo, из которых пять дожили до наших дней. Родстер из музея Петерсена был заказан алжирским импортером в марте 1938 года, а в 1992-м машину нашли на свалке металлолома недалеко от города Тизи-Узу. Несмотря на то что кузов по большей части сохранился, потребовалось две реставрации. Сначала часть панелей заменили новоделом. Потом, благодаря фирме Crailville, в обшивку добавили оригинальные элементы работы Figoni et Falaschi. В качестве финального штриха реставраторы по архивным фотографиям изготовили панель приборов, как у автомобиля с Парижского автосалона.

© Gooding & Company

© Gooding & Company

Двигатель у Delahaye 135M Torpedo рядный шестицилиндровый, объемом 3,6 литра. Его отдача составляет 116 лошадиных сил. Родстер оснащён четырехступенчатой «механикой», барабанными тормозами и рессорной подвеской — всё в духе 1930-х. Выручить за машину планируют 2−3 миллиона долларов, что соответствует 172,9−259,3 миллиона рублей.