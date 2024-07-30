Apple предлагает заменить зеркала заднего вида на камеры

В Apple придумали как повысить безопасность автомобиля. Руководство компании Apple закрыло проект «Титан» и отказалось от идеи выпуска собственного автомобиля. Тем не менее, идеи, которые создавались в процессе разработки iCar сейчас периодически всплывают патентных бюро. Недавно стало известно об одном из патентов, связанном с зеркалами заднего вида.

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В описании Apple отмечает, что обычно зеркала расположены отдельно от лобового стекла, поэтому водитель должен отвести взгляд от дороги, чтобы проверить ситуацию по зеркалам. Если не соблюдать осторожность, то повышается риск аварии, когда водитель отвлекается от движения вперёд. Поэтому Apple предлагает заменить зеркала на камеры, изображения с которых будут выводиться на проекционный дисплей на лобовом стекле, то есть перед глазами водителя.

Помимо улучшенной безопасности, авторы патента заметили, что камеры вместо зеркал улучшат аэродинамику кузова, что особенно важно для электромобилей.