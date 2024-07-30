В России будет доступна подписка на кроссоверы Jetour

Jetour предложил в РФ машины по подписке. Китайский производитель объявил о появлении на российском рынке двух новых услуг — оплаты по частям с предварительной трёхмесячной арендой и долгосрочной подписки на свои автомобили. На первом этапе россияне могут подписаться только на кроссоверы Dashing и X70 Plus. Новый сервис реализован на базе ВТБ Авто.

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«Тем, кто находится в поиске и ещё не окончательно определился с выбором, подойдет вариант приобретения автомобиля с арендой. Он позволит пользоваться кроссовером Jetour не за полную стоимость, а за фиксированый платеж. На первые три месяца аренды автомобиль будет полностью застрахован. Все налоги и расходы по постановке на учёт также включены в стоимость арендной платы», — пояснили в компании.



Отмечается, что в случае покупки кроссовера Dashing в комплектации Luxury стоимостью 2 772 000 рублей ежемесячная стоимость аренды составит 112 200 рублей, плюс 20 000 придётся внести в качестве предоплаты за бронь. По истечении трёх месяцев водитель сможет решить, купить ли ему машину по остаточной стоимости (2 415 770 рублей) в кредит или за наличные, либо завершить аренду и взять новую машину.

При подписке на машину не нужно вносить первоначальный взнос, а все расходы на эксплуатацию ложатся на плечи производителя. Так, если взять Jetour X70 Plus в аренду на год, в месяц нужно будет платить 82 899 рублей. В эту сумму включены 20 000 км, страховка, ТО, шиномонтаж, налоги, а также услуги консьерж-сервиса, включающие в себя доставку автомобиля до сервиса и обратно, эвакуацию, помощь аварийного комиссара, доставку топлива и зарядку аккумулятора.

«Воспользоваться автомобилем сможет не только арендатор, но и его близкие – это бесплатная опция. Маршруты поездок не ограничены, но путешествовать на кроссоверах Jetour можно по территории всей России», — отметили в пресс-службе производителя.



Планируется ли расширение доступного по подписке модельного ряда и включение и неё флагманского кроссовера X90 Plus и внедорожника T2, не уточняется.