Мощность тока: безумные электромобили
Просто мощные электрокары стали уже привычными. Однако автомобильным компаниям этого мало: порой в свет выходят экстремальные «электрички», призванные установить мировые рекорды скорости и победить в легендарных состязаниях. Спойлер: некоторым из них это уже удалось. Среди подобных премьер недавнего времени есть седан от производителя гаджетов, закрытая версия уже представленного в России родстера, хардкорный вариант ещё не пошедшей в серию модели, «суперпикап» для соревнований по подъёму на холм и гиперкар старинной марки.