Мощность тока: безумные электромобили

Использованы два мотора HyperEngine V8s и один V6s. Первые выдают по 578 лошадиных сил и 635 Нм каждый, последний — 374 силы и 500 Нм: общая мощность — 1548 сил. Ускорение до первой «сотни» требует 1,97 секунды, до второй — 5,96, до третьей — 15,07. Машина может набрать более 350 километров в час.