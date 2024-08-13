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Мощность тока: безумные электромобили

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Xiaomi SU7 Ultra. Китайская корпорация показала самую мощную модификацию своего первого автомобиля. Концепт базируется на основе товарного седана SU7.
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Xiaomi SU7 Ultra. Китайская корпорация показала самую мощную модификацию своего первого автомобиля. Концепт базируется на основе товарного седана SU7. 
© Motor.ru
Он снабжён углепластиковым кузовом из 24 элементов суммарной площадью 15 квадратных метров и весит всего 1,9 тонны, несмотря на применение трёхмоторной силовой установки и аккумулятора CATL Qilin II с напряжением 900 вольт.
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Он снабжён углепластиковым кузовом из 24 элементов суммарной площадью 15 квадратных метров и весит всего 1,9 тонны, несмотря на применение трёхмоторной силовой установки и аккумулятора CATL Qilin II с напряжением 900 вольт. 
© Motor.ru
Использованы два мотора HyperEngine V8s и один V6s. Первые выдают по 578 лошадиных сил и 635 Нм каждый, последний — 374 силы и 500 Нм: общая мощность — 1548 сил. Ускорение до первой «сотни» требует 1,97 секунды, до второй — 5,96, до третьей — 15,07. Машина может набрать более 350 километров в час.
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Использованы два мотора HyperEngine V8s и один V6s. Первые выдают по 578 лошадиных сил и 635 Нм каждый, последний — 374 силы и 500 Нм: общая мощность — 1548 сил. Ускорение до первой «сотни» требует 1,97 секунды, до второй — 5,96, до третьей — 15,07. Машина может набрать более 350 километров в час. 
© Motor.ru
Развитый обвес помогает обеспечить прижимную силу на уровне 2145 килограммов, из которых 745 даёт фиксированное антикрыло. В октябре прототип постарается побить рекорд трассы Нюрбургринг для несерийных моделей. Если всё пойдет по плану, в следующем году на культовый трек выведут товарную версию.
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Развитый обвес помогает обеспечить прижимную силу на уровне 2145 килограммов, из которых 745 даёт фиксированное антикрыло. В октябре прототип постарается побить рекорд трассы Нюрбургринг для несерийных моделей. Если всё пойдет по плану, в следующем году на культовый трек выведут товарную версию. 
© Motor.ru

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MG Cyber GTS. Некогда британский, а ныне китайский бренд MG представил концептуальное купе на основе Cyberster.
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MG Cyber GTS. Некогда британский, а ныне китайский бренд MG представил концептуальное купе на основе Cyberster. 
© Motor.ru
Премьеру приурочили к вековому юбилею компании и посвятили легендарному MGC GTS Sebring — наиболее успешному творению марки из участвовавших в одноимённом 12-часовом состязании.
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Премьеру приурочили к вековому юбилею компании и посвятили легендарному MGC GTS Sebring — наиболее успешному творению марки из участвовавших в одноимённом 12-часовом состязании. 
© Motor.ru
В 1968 году классическая двухдверка стала десятой в общем зачёте и третьей в категории P3.0, уступив лишь двум спортпрототипам Porsche 907. Если новинка пойдёт в серию, то технических отличий от Cyberster у неё, вероятно, не будет.
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В 1968 году классическая двухдверка стала десятой в общем зачёте и третьей в категории P3.0, уступив лишь двум спортпрототипам Porsche 907. Если новинка пойдёт в серию, то технических отличий от Cyberster у неё, вероятно, не будет. 
© Motor.ru
У начальной модификации родстера задний привод, 314 лошадиных сил и аккумулятор ёмкостью 64 киловатт-часа, у средней — 340 сил и батарея на 77 киловатт-часов. Топовая двухмоторная версия с 544 силами ускоряется до «сотни» за 3,2 секунды и набирает 200 километров в час.
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У начальной модификации родстера задний привод, 314 лошадиных сил и аккумулятор ёмкостью 64 киловатт-часа, у средней — 340 сил и батарея на 77 киловатт-часов. Топовая двухмоторная версия с 544 силами ускоряется до «сотни» за 3,2 секунды и набирает 200 километров в час. 
© Motor.ru
Polestar Concept BST. Ещё не вышедший в свет Polestar 6 обзавёлся «заряженной» модификацией: концепт-кар дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде. Приставка BST — это сокращение от beast (зверь).
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Polestar Concept BST. Ещё не вышедший в свет Polestar 6 обзавёлся «заряженной» модификацией: концепт-кар дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде. Приставка BST — это сокращение от beast (зверь). 
© Motor.ru

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Двухдверке достались кузов с широкими колёсными арками, 22-дюймовые диски, капот с прорезями для вентиляции и развитый обвес. Исходный Polestar 6 пойдёт в производство в этом году, причём первую партию из 500 штук уже распродали.
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Двухдверке достались кузов с широкими колёсными арками, 22-дюймовые диски, капот с прорезями для вентиляции и развитый обвес. Исходный Polestar 6 пойдёт в производство в этом году, причём первую партию из 500 штук уже распродали. 
© Motor.ru
Серийная версия выросла из концепта O2. Её построят на «тележке» Polestar Performance Architecture: это одна из вариаций платформы SEA разработки Geely.
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Серийная версия выросла из концепта O2. Её построят на «тележке» Polestar Performance Architecture: это одна из вариаций платформы SEA разработки Geely. 
© Motor.ru
Новинке обещают полный привод, два мотора с общей отдачей 884 лошадиные силы и 900 Нм, а также ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,2 секунды. Дизайн товарного родстера окажется гораздо скромнее, чем у шоу-кара.
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Новинке обещают полный привод, два мотора с общей отдачей 884 лошадиные силы и 900 Нм, а также ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) за 3,2 секунды. Дизайн товарного родстера окажется гораздо скромнее, чем у шоу-кара. 
© Motor.ru
Ford F-150 Lightning SuperTruck. Американский производитель построил 1400-сильный пикап для соревнования на Пайкс-Пик: электрокар под управлением француза Ромена Дюма победил в своей категории. Силовую установку создала фирма STARD Advanced Research and Development из Австрии при участии Ford Performance.
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Ford F-150 Lightning SuperTruck. Американский производитель построил 1400-сильный пикап для соревнования на Пайкс-Пик: электрокар под управлением француза Ромена Дюма победил в своей категории. Силовую установку создала фирма STARD Advanced Research and Development из Австрии при участии Ford Performance. 
© Motor.ru
Машина оснащена тремя шестифазными моторами STARD UHP и сверхвысокопроизводительным литий-полимерными компонентами NMC. Все панели кузова призваны обеспечивать при подъёме на холм по извилистому треку как можно больше прижимной силы: на 250 километрах в час она достигает 2,7 тонны.
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Машина оснащена тремя шестифазными моторами STARD UHP и сверхвысокопроизводительным литий-полимерными компонентами NMC. Все панели кузова призваны обеспечивать при подъёме на холм по извилистому треку как можно больше прижимной силы: на 250 километрах в час она достигает 2,7 тонны. 
© Motor.ru

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Также автомобиль снабжён трёхэлементным сплиттером спереди, воздуховодами на месте традиционной передней оптики, жалюзи в капоте, закрылками по бокам, развитым диффузором и многоэлементным антикрылом.
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Также автомобиль снабжён трёхэлементным сплиттером спереди, воздуховодами на месте традиционной передней оптики, жалюзи в капоте, закрылками по бокам, развитым диффузором и многоэлементным антикрылом. 
© Motor.ru
Кроме того, новинка получила углерод-керамические тормоза, покрышки Pirelli P-Zero с магниевыми коваными колёсами и кастомную подвеску.
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Кроме того, новинка получила углерод-керамические тормоза, покрышки Pirelli P-Zero с магниевыми коваными колёсами и кастомную подвеску. 
© Motor.ru
Hispano Suiza Carmen Sagrera. Испанская фирма показала новую версию своего электрического гиперкара Carmen. Особое издание выпустили в честь 120-летия марки. Демонстрационный экземпляр выкрашен в матовый колер Cava Gold: цвет меняется в зависимости от освещения. Аккумулятор на 103 киловатт-часа улучшил дальнобойность.
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Hispano Suiza Carmen Sagrera. Испанская фирма показала новую версию своего электрического гиперкара Carmen. Особое издание выпустили в честь 120-летия марки. Демонстрационный экземпляр выкрашен в матовый колер Cava Gold: цвет меняется в зависимости от освещения. Аккумулятор на 103 киловатт-часа улучшил дальнобойность. 
© Motor.ru
В каждом из 15 модулей по 24 элемента, масса батареи составляет лишь 612 килограммов. В итоге пробег без подзарядки вырос приблизительно на 100 километров — до 480 по стандарту WLTP. Оптимизированное охлаждение стало легче, проще и экологичнее.
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В каждом из 15 модулей по 24 элемента, масса батареи составляет лишь 612 килограммов. В итоге пробег без подзарядки вырос приблизительно на 100 километров — до 480 по стандарту WLTP. Оптимизированное охлаждение стало легче, проще и экологичнее. 
© Motor.ru
Четыре мотора позаимствованы у Boulogne без изменений: они выдают в сумме 1110 лошадиных сил и 1620 Нм. Основной фишкой оказалось оформление в духе Hispano Suiza Alfonso XIII начала прошлого века. Автомобиль обрёл иные дефлекторы спереди, пороги и большое заднее антикрыло, которое напоминает крылья аиста: это намёк на фирменную эмблему.
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Четыре мотора позаимствованы у Boulogne без изменений: они выдают в сумме 1110 лошадиных сил и 1620 Нм. Основной фишкой оказалось оформление в духе Hispano Suiza Alfonso XIII начала прошлого века. Автомобиль обрёл иные дефлекторы спереди, пороги и большое заднее антикрыло, которое напоминает крылья аиста: это намёк на фирменную эмблему. 
© Motor.ru

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Обещаны увеличенная прижимная сила и улучшенное сцепление с дорожным покрытием. В интерьере — видоизменённая центральная консоль, современная мультимедийная система и обивка алькантарой со вставками из чёрной и красной кожи.
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Обещаны увеличенная прижимная сила и улучшенное сцепление с дорожным покрытием. В интерьере — видоизменённая центральная консоль, современная мультимедийная система и обивка алькантарой со вставками из чёрной и красной кожи. 
© Motor.ru

Просто мощные электрокары стали уже привычными. Однако автомобильным компаниям этого мало: порой в свет выходят экстремальные «электрички», призванные установить мировые рекорды скорости и победить в легендарных состязаниях. Спойлер: некоторым из них это уже удалось. Среди подобных премьер недавнего времени есть седан от производителя гаджетов, закрытая версия уже представленного в России родстера, хардкорный вариант ещё не пошедшей в серию модели, «суперпикап» для соревнований по подъёму на холм и гиперкар старинной марки.