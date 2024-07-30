Единственный в мире Ferrari F40 с V12 продают вдвое дешевле оригинала

F40 — это современная классика Маранелло, первый серийный автомобиль Ferrari, преодолевший отметку 200 миль/ч (322 км/ч). Но есть один аспект, который отделяет его от большинства других коллекционных Ferrari: у него нет V12. А вот у этого — есть.

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Компания Simpson Motorsport в Великобритании построила этот F40 в начале 2000-х годов из шасси, которое использовалось для краш-тестов на заводе в Маранелло.

Но вместо того, чтобы построить F40 в стандартной спецификации, Simpson Motorsport решили сделать что-то уникальное. Они не стали искать замену 2,9-литровому V8 с двойным турбонаддувом, а вместо этого поставили атмосферный 5,5-литровый V12 из современного Ferrari 550.

Несмотря на разное количество цилиндров, оба мотора развивают очень схожую мощность: 478 л.с. для V12 и 471 л.с. для V8. Новый силовой агрегат соединили с трансмиссией Hewland, а кузов сделали в стиле F40 GTE и оснастили полным каркасом безопасности FIA spec.

Готовый автомобиль принял участие в нескольких мероприятиях в Великобритании и Европе, его лучшими результатами стали второе место на гонке Britcar в Оултон-парке в 2006 году и пара шестых мест в Снеттертоне и Брэндс-Хэтче. Но потом он отправился на хранение в сухое помещение до недавнего времени.

Этот необычный F40 теперь выставлен на продажу на аукционе Iconic Auctioneers. Ориентировочная цена в £500 000—600 000 (55—67 млн рублей) — это половина стоимости оригинального F40.