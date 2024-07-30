Changan продолжает изучать причины возгорания лифтбека Uni-V

Возгорание лифтбека Uni-V в Москве: появился комментарий Changan. В четверг, 25 июля, на Калужском шоссе вспыхнул и полностью выгорел Uni-V. По некоторым данным, пожар начался с моторного отсека автомобиля. Спустя несколько дней Changan официально отреагировал на инцидент и заверил, что собирает всю необходимую информацию, чтобы как можно скорее разобраться в причинах возгорания.

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Сейчас в распоряжении представительства Changan нет информации, которая позволила бы дать оценку произошедшему. Также не поступало обращений к дилерам по поводу других инцидентов.

«Мы собираем всю необходимую информацию и выясняем причину возгорания», — отметили в компании, добавив, что безопасность клиентов Changan является для фирмы приоритетом



Это далеко не первое возгорание «китайца» в России. Проблемными оказались, к примеру, GAC GS8: за два месяца сгорело три таких кроссовера. А несколько лет назад загорались Haval и Geely, не выдержав российских морозов. Впрочем, в МЧС тогда сообщили, что на самом деле китайские машины загорались не чаще остальных.

Лифтбек Changan Uni-V вышел на российский рынок в феврале 2023 года. С тех пор автомобиль стал дороже на 260 тысяч: за базовую комплектацию сейчас просят 2 889 900 рублей. Вне зависимости от версии Uni-V комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 лошадиная сила.