Поездка в метро на самокате может обойтись дороже 2 тысяч рублей

В Москве за езду в метро на самокате можно получить внушительный штраф. Пресс-служба столичного департамента транспорта напомнила о штрафах за езду в метрополитене Москвы на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

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Средняя сумма штрафа за данное правонарушение составляет две тысячи рублей.

В ведомстве отметили, что поездки на малых транспортных средствах в метро не дают значительную экономию времени пребывания в пути, но навредить здоровью других пассажиров возможно, как и нормальной работе транспорта. Кроме того, неизвестно, чем может закончится такая поездка, учитывая раздражённое отношение большинства к водителям электросамокатов.

В столичном департаменте транспорта напомнили, что ездить в метро имеют право только люди на инвалидных колясках.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают возможность применения штрафов за оставление места ДТП водителями СИМ и велосипедистами. Депутат Александр Спиридонов передал председателю комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову соответствующее предложение. Количество ДТП с участием электросамокатов не уменьшается, поэтому вполне логично, что с нарушителями решили бороться рублём.