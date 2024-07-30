Новый седан Omoda сломался через полчаса после покупки

В Екатеринбурге мужчина выехал из салона на новом седане Omoda S5 GT, но через полчаса у машины сломалась коробка передач. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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«Владелец машины рассказал, что приобрёл новенького «китайца» в июне этого года в дилерском центре Екатеринбурга. Цены на новую модель демократичные: автомобиль можно купить ориентировочно за два миллиона рублей по скидке. Все было нормально, но только первые полчаса после покупки. Затем загорелся «чек» двигателя, при этом пробег машины был всего 33 километра», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дилер устранил неисправность по гарантии. На сегодняшний день новых поломок в автомобиле не возникало.

До этого владелец новенького кроссовера Jetour X70 Plus пожаловался на протекшую во время дождя крышу.

Владелец машины рассказал, что купил Jetour X70 Plus в октябре 2023 года примерно за 3 млн рублей. Первый раз «китаец» потек пару недель назад. Владелец сразу позвонил в сервис и поехал из Ишима в Тюмень в ближайший дилерский центр Jetour. Но на месте ему помочь с протекающим потолком не смогли, обратились с проблемой в Москву и теперь ждут ответа.

Также владелец Jetour X70 Plus заявил, что с момента покупки на машине заменили рулевой наконечник, а также фальшнакладки выхлопной трубы из-за не оттирающегося налета.