Rivian объяснил свой отказ от CarPlay

Решение отказаться от оснащения машин мультимедиа-системой, которая поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, обусловлено стремлением сохранить высокий уровень контроля над цифровой экосистемой своих электромобилей. Об этом заявил основатель и гендиректор компании Rivian Ар-Джей Скариндж, передает «Авто Mail.ru».

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Об отказе бренда от оснащения системой сообщил сам основатель. По словам топ-менеджера, в Rivian хотят, чтобы программное обеспечение было максимально интегрированным. Так, Rivian встраивает в системы своих автомобилей отдельные сторонние приложения, вроде Apple Music.

Также глава Rivian также сообщил, что бренд готовится к дебюту субкомпактного кроссовера R3X до запуска базовой модели R3. Машина будет готова после появления более крупного массового кроссовера R2 в 2026 году.

Apple CarPlay — это способ пользоваться возможностями iPhone за рулем автомобиля. С помощью Apple CarPlay можно подключить iPhone к мультимедийной системе.