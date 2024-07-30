Haval раскрыл внешность нового F7 для России на официальных фото

В компании Haval раскрыли сроки выхода нового F7 на российский рынок: автомобиль появится в дилерской сети Haval City до конца лета.

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Haval F7 будет представлен в трёх комплектациях: Elite Premium и Tech Plus. Переднеприводные версии оснастят 150-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра, модификации с 4WD получат двухлитровый 192-сильный двигатель. Во всех исполнениях F7 укомплектован 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT. Другими словами, новый F7 в плане силовых агрегатов окажется практически идентичным предшественнику, если не считать двух дополнительных "лошадей" и срезанный до 320 Нм (минус 20 Нм) у мотора 2.0 литра.

В компании сообщили, что кроссовер получит цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа диагональю 14,6 дюйма со встроенными сервисами "Яндекса" и голосовым управлением. Отмечается, что управление основными функциями вынесено на физические кнопки.

Также новый Haval F7 в зависимости от выбранной комплектации может оснащаться вентиляцией и электрорегулировкой сидений с функцией памяти и поясничной поддержкой, пятой дверью с сенсорным датчиком с электроприводом и настройкой высоты открытия, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем с функцией движения на малых скоростях, системой автоматического переключения света с ближнего на дальний, ADAS, камерами кругового обзора.

Прайс-лист на модель не рассекречен. Актуальная версия Haval F7 стоит в РФ 2 449 000-3 349 000 рублей.

Ещё одной новинкой, которая может стартовать текущим летом - второе поколение рамного внедорожника Haval H9, цены на него на днях раскрыли дилеры марки.