Из подержанных перевозчики предпочитают шведские и китайские грузовики

Аналитики «Автостат-Инфо» назвали самые востребованные грузовики б/у. В сегмента грузовых иномарок по итогам июня лидируют представители шведских марок, которых было продано 2730 штук. При этом китайские бренды отстали на считанные единицы: в первый месяц лета своих владельцев нашли 2725 машин.

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Лидером рынка техники б/у остаётся КамАЗ, хотя популярность челнинских большегрузов упала на 14%. Лидерство среди иномарок пока сохраняет Volvo, но интерес покупателей тоже снижается: в июне перерегистрацию прошли 1491 шведских грузовиков (-13%).

Самый продаваемый грузовик на рынке подержанных машин — простой КамАЗ-65115, который выбрали 954 покупателя (-11%). Чуть менее активно россияне приобретали неновые Volvo FH: с результатом 807 единиц (-8%) «швед» оказался наиболее востребованной иномаркой.

И продолжая тему комтранса. У белорусского преемника ГАЗ-66 появится новая версия. (Напомнним, что бескапотная модель МЗКТ-4503 была разработана на основе тактического грузовика МЗКТ-550130.)