Xiaomi рассказала, когда выйдет на глобальный рынок автомобилей

Глава Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что машины бренда можно будет купить глобально, но не раскрыл сроков. По его словам, цель - войти в пятерку лучших производителей в мире. Поэтому компания "обязательно выйдет на мировой уровень в подходящее время".

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Цзэнь также отметил, что годовая цель корпорации по выпуску 100 тысяч единиц электрокаров, скорее всего, будет выполнена в начале ноября.

Пока Xiaomi предлагает лишь седан SU7. В 2025 году китайский производитель готовится выпустить электрический кроссовер, который сравнили с Ferrari, а еще через год - конкурента Li Auto.

Xiaomi SU7 - электрический седан. Его максимальную версию приводят в движение два электромотора с общей мощностью 673 л.с. Запас хода достигает 830 км. В КНР модель можно приобрести за 215,9-299,9 тысячи юаней (2,6-3,6 млн рублей).

В конце мая в РФ появились "живые" SU7. В нашей стране за седан просят 7 900 000 рублей, однако при использовании спецпредложений от дилера цена падает до 7 350 000 рублей.