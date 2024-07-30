Крупных автопроизводителей уличили в продаже данных водителей

Несколько крупных автопроизводители продавали данные водителей компании Verisk, которая специализируется на оценке рисков. Речь идет о GM, Honda и Hyundai, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на письмо, направленное двумя сенаторами США в Федеральную торговую комиссию.

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При этом Verisk продавал сведения автостраховщикам, помогая им оценивать риски. В письме говорится, что Verisk в течение нескольких лет заплатила Honda 25 920 долларов за сведения о 97 000 машинах, что составило всего 26 центов за автомобиль. Компании Hyundai заплатили чуть более 1 миллиона долларов за данные о примерно 1,7 миллионах автомобилей за шестилетний период, что составляет 61 цент за машину.

По словам сенаторов, нельзя допускать, чтобы компании продавали данные без согласия водителей. Они отметили, что «это особенно оскорбительно для автопроизводителей, которые продают автомобили за десятки тысяч долларов, а затем извлекают несколько дополнительных копеек прибыли из личных данных потребителей».

Ранее сообщалось, что сотрудники американской компании Tesla на протяжении нескольких лет делились конфиденциальными видеозаписями, снятыми на камеры автомобилей бренда.