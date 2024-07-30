Changan и Huawei готовят еще одну интеллектуальную новинку — лифтбек Deepal L07

Deepal L07 — это, по сути, дальнейшая эволюция модели Deepal SL03, но с более рафинированным дизайном салона и более современной электроникой от Huawei.

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Срендеразмерный литфтбек SL03 стал дебютной модель запущенного в 2022 году компанией Changan бренда Deepal (он же Shenlan, он же Deep Blue). Deepal выпускает околопремиальные NEV-модели с хорошим оснащением и относительно доступными ценами. Аббревиатура NEV, напомним, расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили с бортовым электрохимическим генератором. В 2023 году модельный ряд Deepal пополнил среднеразмерный кроссовер S7, позже переименованный в S07. В этом году на рынок выйдут флагманский брутальный кроссовер Deepal G318, младший кроссовер Deepal S05 и лифтбек Deepal L07, о котором мы прежде не рассказывали.

Заметим, что индекс L07 марка Deepal уже использует на внешних рынках, а именно в Таиланде, но там это просто переименованный Deepal SL03, а китайский Deepal L07 представляет собой отдельную модель, сделанную на базе SL03. В Китае SL03 и L07 будут продаваться параллельно, то есть L07 не заменит SL03. Снаружи L07 отличается от SL03 новым дизайном бамперов, из-за которых габаритная длина лифтбека выросла с 4820 до 4875 мм, все остальные размеры прежние: ширина — 1890 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 2900 мм.

Салон у Deepal L07 полностью новый, изменён даже дизайн дверных карт и сидений, улучшены материалы отделки, установлена более изысканная светодиодная подсветка. Передняя панель стала более лаконичной на вид и лишилась приборного экрана — остался только центральный мультимедийный с диагональю 15,6 дюйма, а вся оперативная информация выводится на проекционный экран на лобовом стекле. В начало парящей центральной консоли интегрированы ароматизаторы воздуха.

Между тем ключевым отличием модели L07 от SL03 является всё-таки не дизайн, а новейшая электроника от Huawei — развлекательная и ездовая, в том числе разнообразные электронные ассистенты водителя, но конкретного перечня пока нет, потому что полноценная премьера у Deepal L07 ещё впереди. Собственно, Huawei изначально поддерживала Deepal как поставщик отдельных комплектующих и ПО, просто у модели L07 электроники от Huawei будет больше, чем у других, и оттого ценник у неё, скорее всего, будет повыше, чем у Deepal SL03, который сейчас стоит в Китае от 139 900 юаней (1,66 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Официальных технических подробностей о Deepal L07 пока нет, но новинка недавно всплыла в электронной базе китайского Минпрома, так что кое-какая информация о «железе» уже имеется. Электрическая версия будет иметь единственный электромотор на задней оси, его мощность — 185 кВт (251,5 л.с.). У plug-in гибридной версии спереди под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 кВт (98 л.с.), но он механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и питает батарею, а мощность единственного тягового электромотора, установленного на задней оси, составляет 160 кВт (217,5 л.с.). Изменений в платформе не заявлено: передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.

Добавим, что продажи Deepal в Китае сейчас уверенно растут: с января по июнь текущего года реализовано 83 858 машин, что на 101,46% больше продаж в первой половине 2023 года. В России бренд Deepal на данный момент официально не представлен, но его модели регулярно привозят в нашу страну серые дилеры.