Названо число машин россиян, которые попали под отзыв в этом году

За первое полугодие в России под отзыв попали 61 тысяча машин. Из-за возможных проблем с топливным насосом Bentley отозвала 473 кроссовера Bentayga. Toyota признала потенциально неисправными 3 864 внедорожника Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 500d и LX 600, которые были проданы в России с 30 сентября 2021 года по настоящее время.

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Безотносительно санкционных мер, из-за которых многие автомобильные бренды покинули российский рынок, компании продолжают ответственно относится к российским клиентам.

За первые шесть месяцев этого года в России было отозвано легковых и грузовых автомобилей в количестве 61 тысячи. Эксперт напомнил, что отзыву подлежат не бракованные машины, а те, «производитель которых ответственно относится и проявляет заботу о своих потребителях».

Оповещение об отзывной кампании автоматически формируется на портале «Госуслуги» и у автовладельца нет необходимости проверять свой автомобиль на предмет участия в отзыве по VIN-номеру.

Ранее стало известно, что ведущий мировой автопроизводитель Toyota признал дефект нового битурбо V6 — в нём была обнаружена стружка. Самое большое количество жалоб на неисправность поступило от владельцев пикапов Toyota Tundra — 98 568. Среди владельцев LX 600 пострадавших автовладельцев гораздо меньше —3 524 человека.