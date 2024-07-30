В США отозвали более 1,8 миллиона автомобилей Tesla

Американская компания Tesla отозвала более 1,8 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за риска сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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По информации ведомства, автомобили отзываются из-за проблемы в программном обеспечении для обнаружения незапертого капота. Указывается, что незапертый капот может полностью открыться во время езды и затруднить обзор водителю, что значительно повышает риск аварии.

Решение распространяется на некоторые автомобили 2020-2024 годов выпуска, в том числе Model 3, Model S, Model X, Model Y. При этом в Tesla нет информации, что подобная проблема стала причиной каких-либо аварий.

В то же время в компании сообщили, что на 20 июля они обнаружили три жалобы, которые могут быть связаны с этим сбоем. Национальное управление безопасности дорожного движения заявила, что Tesla выпустила обновление программного обеспечения для решения данной проблемы.

Ранее Tesla отозвала больше половины автомобилей модели Cybertruck в США из-за проблем со стеклоочистителями.