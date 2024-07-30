Европейские автозаводы готовятся к массовым увольнениям

В первой половине 2024 года продажи "электричек" в ФРГ упали на 16,4%. При этом 59% опрошенных автопроизводителей намерены сокращать численность работников на немецких предприятиях.

© Российская Газета

Так, Volkswagen собирается уволить сразу тысячу человек со своего завода в Цвиккау, аналогично планируют поступить Bosch и Continental.

Как сообщает "Автовзгляд", причины такого пессимизма в том, что продажи "зеленых" моделей не соответствуют ожиданиям, а без субсидий они проигрывают конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.

Эксперты также отмечают, что мир пока даже не задумывался о том, когда надо будет в массовом порядке перерабатывать батареи. И не очень понятно, что делать с изношенными элементами питания. Да и энергосети не готовы к всеобщему переходу на электромобили.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи электромобилей в России снижаются четвертый месяц подряд, что вызвано новыми правилами растаможки, а многие популярные "электрички" поставлялись в нашу страну по параллельному импорту.

Напомним, самым продаваемым новым электромобилем в РФ стал Zeekr 001. За ним идут Zeekr X и FAW Bestune NAT. Всего же в прошлом месяце россияне приобрели 1071 новый электромобиль.