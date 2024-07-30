АвтоВАЗ усовершенствовал сборку Lada Largus

АвтоВАЗ летом текущего года перезапустил производство легкового автомобиля Lada Largus, который был снят с конвейера в 2022 году на фоне нехватки комплектующих, образовавшейся из-за ухода с российского рынка западных автопроизводителей.

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В настоящее время производственная линия по выпуску Lada Largus была усовершенствована, теперь исключается возможность выпуска автомобилей со сколами лакокрасочного покрытия двери. Для этого на оборудование производственной линии была установлена защита выполненная из вспененного полиэтилена, которая при ударе двери автомобиля предотвращает скол лакокрасочного покрытия.

Решение об изоляции оборудования на производственной линии было принято после того, как аналогичная схема прошла удачные испытания на другом сборочном конвейере автозавода. Таким образом производство по выпуску отечественных коммерческих легковых автомобилей Lada Largus стало более эффективным.

Это не единственная модернизация по улучшению выпуска автомобилей модельной линейки Lada. Так, во время запланированного корпоративного отпуска, который пройдет в период с 29 июля по 18 августа текущего года, АвтоВАЗ намерен провести по меньшей мере 10 000 работ, которые нацелены на улучшение условий и производительности труда, а также будут усовершенствованы производственные линии и пройдет их техническое обслуживание.

Также во время корпоративного отпуска отечественный завод АвтоВАЗ произведет доукомплектование внедорожников Lada Niva, которые в настоящее время сходят с конвейера без приводов и складируются на территории завода. АвтоВАЗ при выпуске автомобилей Lada Niva столкнулся с нехваткой комплектующей, которая связана с простоем на производственной линии по выпуску компонентов.