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Ford хочет вернуться в сегмент доступных, но прибыльных машин

Ford разрабатывает бюджетные автомобили на базе электрокаров. Компания работает над выпуском новых компактных и доступных электромобилей при участии бывшего инженера Tesla. В настоящее время идёт разработка платформы, которая станет основой будущих автомобилей.

Ford хочет вернуться в сегмент доступных, но прибыльных машин
© Quto.ru

Директор подразделения Model E компании Ford Марин Джаджи заявил, что производитель видит большие перспективы более доступных машин, потребности в которых будут только увеличиваться.

Топ-менеджер признал, что в актуальной линейке Ford нет большинства доступных моделей, которые раньше пользовались спросом у покупателей. Отсюда и перспективная задача бренда — создать доступные, но прибыльные автомобили. Долгое время компания оставалась в сегменте доступных автомобилей, но ценой рентабельности и убытков.

Предполагается, что преемник модели Puma, будет электрическим. Он должен появиться в конце 2026 или начале 2027 года. Никаких деталей о других моделях пока нет.

Накануне стало известно, что Ford отказался от своих недавних планов по полной электрификации своего модельного ряда в Европе к 2030 году. С таким заявлением выступил исполнительный директор электромобильного направления Ford Model E Марин Гджаджа. Автогигант остановил модернизацию под производство электрокаров завода Ford в Валенсии, работа над которой началась в 2022 году. За год на предприятии не произвели ни одного автомобиля. Планов на дальнейшее использование площадки, который считается крупнейшей производственной базой Ford за пределами США, не было озвучено.

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