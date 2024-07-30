В России стали чаще оставлять автомобили Lada в залог

CarMoney: Lada стала лидером по числу авто, оставляемых в залог по автозаймам.

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Аналитики финтех-сервиса CarMoney рассказали, какие машины чаще всего отдавали в залог по автозаймам в 1 полугодии текущего года. Специалисты выяснили, что машины бренда Lada стали самым популярным средством обеспечения по автозаймам. За долгий период российский бренд впервые возглавил рейтинг самых популярных марок, передаваемых в залог по автозаймам.

Марке Lada удалось обойти сразу несколько иностранных автокомпаний, лидировавших в рейтинге долгое время. Среди них Hyundai, Kia и Toyota. Lada поднялась с четвертого на первое место в рейтинге наиболее популярных залоговых автомобилей. Всего на ее долю сейчас приходится 11,5% от всех машин, передаваемых в залог по автозаймам.

Далее следуют модели Hyundai, Kia, Toyota и Ford. Аналитики пояснили, что на каждую из этих марок приходится от 6 до 9%. На шестом месте автомобили бренда Nissan, за ним следуют по порядку Volkswagen, Renault, Chevrolet, BMW. Доля китайских машин, передаваемых в залог по автозаймам, за последний год увеличилась на треть.