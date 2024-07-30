У Jeep Renegade появилась ностальгическая версия Willys

Вседорожник Jeep Renegade получил версию в честь армейских Willys. Таких машин выпустят всего пять сотен и будут продавать только в Бразилии. За основу Renegade Willys взято исполнение Trailhawk. Стандартное оснащение включает блокировку заднего дифференциала, увеличенный дорожный просвет, систему помощи при спуске, переключатель режимов работы полноприводной трансмиссии и панорамную крышу.

© Motor.ru

Марка Jeep представила обновленное семейство вседорожников Renegade для Бразилии, в котором снова появилась ностальгическая версия Willys. Она стилизована под «Джипы» 1940-х и базируется на внедорожном исполнении Trailhawk. У таких машин увеличен дорожный просвет, есть принудительная блокировка заднего дифференциала, понижающая передача, система помощи при спуске и несколько режимов работы полноприводной трансмиссии: «Автоматический», «Снег», «Песок», «Грязь» и «Камни».

© Jeep

© Jeep

В версии Willys добавляются эксклюзивный цвет Green Recon, панорамная крыша, окрашенные в черный передние стойки и 17-дюймовые колеса с шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Под капотом – стандартная для модели «четверка» 1.3 TurboFlex с отдачей 185 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Коробка — девятидиапазонный автомат. В планах выпустить только 500 «псевдовиллисов» по цене 179 990 бразильских реалов, что соответствует 2,8 миллиона рублей. При этом Trailhawk обойдется в 173 990 (2,7 млн р.), а базовый Renegade — в 115 990 реалов (1,8 млн р.)

© Jeep

© Jeep

Абсолютно новый Renegade ожидается к 2027 году, причем модель переведут на электротягу. Вместе с ней дебютирует Jeep Compass следующего поколения и ещё одна новинка, которую в компании называют «новым ключевым кроссовером». По всей видимости, это будет преемник Jeep Cherokee.