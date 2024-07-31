В Москве появились сервисы, предоставляющие в аренду только электрокары

В Москве появился новый вид каршеринга. Этим летом в Москве начали работу несколько компаний, предлагающих разные бренды и модели электрокаров по разной тарификации. Автомобили можно брать на несколько часов, дней, месяцев.

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Летом в столице запустили несколько новых сервисов — электрошеринг с электромобилями. Особенностью одного из них является фиксированная оплата, которая составляет 10 рублей в минуту. Взять при этом можно новый электрокар, который ранее не был знаком пользователям. В наличии — Evolute i-JET.

Арендовать машину может любой водитель с 18 лет. Для начала нужно скачать специальное приложение на телефон, сайта у компании нет. Взять автомобиль можно максимум на сутки. Сразу после регистрации спишутся чуть меньше 2500 рублей — вступительный взнос, при этом на депозите он не останется. В компании объясняют это безопасностью и возможностью предотвратить нежелательные ситуации.

Если нужен электромобиль на более длительный срок, например, до недели, можно воспользоваться другим сервисом, который предлагает электрокары бизнес-класса, например, Tesla. Есть сайт с описанием машин. Регистрация также в приложении. Но арендовать машину будет возможно только после проверки службой безопасности данных клиента. Сервис предлагает полезную услугу, когда автомобиль доставят по нужному адресу за полтора часа и совершенно бесплатно. Для этого будет нужно внести страховой взнос, который зависит от модели машины. Он начинается от 10 тысяч рублей. Сумма останется на балансе, её можно будет использовать для оплаты при условии, что автомобиль остался в первоначальном виде, водитель не нарушил ПДД и совершил не менее 10 поездок.

Также в Москве есть сервис долгосрочной аренды электрокаров, когда автомобиль можно взять в пользование на несколько месяцев. Срок аренды — до 12 месяцев. В случае долгосрочной аренды водитель должен будет внести залог в размере 100 тысяч рублей, сумма будет заморожена и возвращена на счёт после возвращения электрокара в салон. Пользователям долгосрочной аренды выдадут дополнительное оборудование для зарядки машины.