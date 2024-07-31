На продажу выставили лимузин ЗИЛ-41047 из последней партии

В России продают правительственный ЗИЛ-41047 почти без пробега. Как сообщает издание «АвтоВзгляд», за годы эксплуатации автомобиль проехал всего лишь 17 000 километров, притом весь этот пробег пришёлся на различные «парадные» мероприятия. Продавец хочет выручить за легенду советского автопрома постсоветской сборки 39 500 000 рублей.

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Сборкой таких машин занимались специалисты Механосборочного цеха №6 Завода имени Лихачёва, который долгое время носил статус засекреченного подразделения, поскольку здесь производили автомобили для высшего руководства СССР.

Для основного заказчика до 2002 года было выпущено 153 автомобилей ЗИЛ-41047. Считается, что последний относительно серийный экземпляр собрали по заказу президента Казахстана, а с 2002 по 2017 годы лимузины делали по штучным заказам.

Как отмечает портал «АвтоВзгляд», ЗИЛ, который сейчас продаётся, — гаражного хранения. Он может похвастаться абсолютно идеальной сохранностью — на дисках даже стоят штатные для этой модели покрышки «Гранит».

Между тем, в Москве продают культовый советский микроавтобус «Афалина»: автомобиль интересен тем, что это самоделка, сделанная руками мастера Алексея Арсеньева.