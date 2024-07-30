В России рекордно выросли ставки по автокредитам

Российские банки подняли ставки по автокредитам до 30 процентов годовых. Такая динамика связана с решением Центрального банка России повысить ключевую ставку, главный показатель, от которого зависят кредитные ставки коммерческих банков, до 18%. Об очередном росте сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова. По мнению специалиста, в ближайшее время жители России создадут ажиотажный спрос на автомобили, как на новом, так и на вторичном рынке.

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Кадаков заявил, что после увеличения Центробанком ключевой ставки с 16 до 18 процентов годовых, продажи автомобилей в кредит существенно сократятся. Уже сейчас банки предлагают ставки под 27 процентов, а у некоторых условия и вовсе достигают 30 процентов.

При этом уже в ближайшем будущем в России ожидается рост стоимость машин из-за увеличения утильсбора. Поэтому жители страны будут стремиться купить транспортные средства по нынешним ценам.

В середине июля средний чек автокредита в России достиг почти полутора миллионов рублей. При этом в Москве рост оказался практически незаметным.