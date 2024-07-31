С 5 августа в Москве станет больше платных парковок

С 5 августа парковка станет платной во многих спальных районах Москвы. В зону резидентных разрешений войдут 88 адресов. В столичном дептрансе уверены, что даже минимальный тариф (40 рублей в час) позволит жителям легко и быстро находить парковочные места возле дома.

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Проблемы с хаотичной парковкой на улицах и очаги аварийности были, например, в Метрогородке, Некрасовке, Щукине, Филевском парке, Черемушках, Лефортове, а также в Останкинском и Хорошевском, Савеловском, Дмитровском и Войковском районах столицы. Там, где нередко автомобилисты парковались в два ряда, теперь будет платная зона и больше свободных мест. Водителям придется заплатить 40 рублей в час, к примеру, на Селигерской улице, в 4-ом, 5-ом и 6-ом Новоподмосковном переулке, Михалковской улице и в Петровско-Разумовском проезде.

В Тверском районе в Проектируемом проезде №2554 с 8.00 до 21.00 час парковки обойдется в 380 рублей, а с 21.00 до 8.00 - 200 рублей. На улице Александра Гомельского в Хорошевском районе с 8:00 до 21:00 парковка будет стоить 80 рублей в час, а с 21:00 до 8:00 - 60 рублей. Такой же тариф теперь и в Гагаринском районе на площади Гагарина, в Проектируемом проезде № 4432 и проспекте 60-летия Октября.

Платные места освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные

В департаменте уточнили, что все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами, а большинство москвичей поддерживают нововведение. "Я живу в зоне платной парковки и понимаю, что у меня в любое время есть возможность оставить свой автомобиль возле дома. В спальных районах много мест, которые пользуются большой популярностью, например, торговые центры, офисы, кинотеатры, парки, рынки. Как правило, рядом с ними очень сложно найти свободное парковочное место. Возле метро нередко москвичи, приезжающие из Подмосковья, оставляют свои машины, и это становится большой проблемой для местных. Даже минимальный тариф дает гарантию свободного места", - отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он обратил внимание, что платная стоянка - это не способ заработка денег властями, а способ регулирования движения.

"Корректировки позволят местным жителям быстрее находить парковку в своем районе, а также перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места", - объяснили в дептрансе.



Там добавили, что платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные.

Чтобы получить приоритет и комфортнее парковаться, местным жителям нужно оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru. Оно позволяет за три тысячи рублей в год бесплатно и в любое время суток оставлять машину в своем районе.

Напомним, с 1 июля в городе подорожала парковка на 272 улицах. Теперь ее максимальная стоимость - 600 рублей в час. При этом на 12 улицах Москвы - например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок - парковка стала дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50 процентов, поэтому тариф снижен, чтобы сбалансировать спрос.